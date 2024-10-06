Susurluk\'ta Boğulma Vakası

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde derede yüzmek isteyen bir vatandaş hayatını kaybetti.

Susurluk Aziziye Mahallesi'nde meydana gelen boğulma vakasında, Ş.G. isimli vatandaş hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Balıkesir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibinden 4 dalgıç ve AFAD ekipleri müşterek müdahalede bulundu. Ekipler, Ş.G.'nin cesedini sudan çıkardı ve Jandarma ile 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR