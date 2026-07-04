Susurluk\'ta otoyolda cip ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda cip ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikameti Balıklıdere mevkisinde meydana geldi. Otoyol üzerinde seyir halinde olan G.G. idaresindeki 06 EG 0448 plakalı cip ile H.Y. yönetimindeki 09 U 3354 plakalı kamyon çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki gerekli güvenlik önlemlerini alması ve müdahalesinin ardından yaralanan kamyon sürücüsü H.Y., sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cip sürücüsü G.G. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan H.E.G.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR