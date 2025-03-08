Susurluk'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Bursa istikametinde seyreden iki çekicinin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Susurluk Karapürçek mevkisinde, S.K. yönetimindeki 67 TV 649 plakalı çekici ve arkasına bağlı 67 ACM 019 plakalı dorse, aynı yönde ilerleyen Ü.S. yönetimindeki 34 HAH 630 plakalı çekici ve arkasına bağlı 41 AVH 463 plakalı dorseye çarptı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk Grup Amirliği ekipleri, ihbarın ardından kısa sürede kaza yerine ulaştı.

İtfaiye ekipleri, yaralı olan S.K.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı S.K. sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.