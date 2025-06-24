Susurluk\'ta Yangın: Tarım Alanlarına Zarar

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Balıklıdere Mahallesi'nde buğday ekili arazide çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ekili alanlarda zarara yol açtığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR