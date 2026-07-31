Susurluk’taki orman yangınına müdahale sürüyor: 450 hektarlık alan etkilendi - Son Dakika
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Susurluk’taki orman yangınına müdahale sürüyor: 450 hektarlık alan etkilendi

Susurluk’taki orman yangınına müdahale sürüyor: 450 hektarlık alan etkilendi
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Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasının ardından da karadan müdahale aralıksız sürüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasının ardından da karadan müdahale aralıksız sürüyor. Yangının yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi.

Yıldız, Gökçeağaç ve Bozen mahalleleri çevresinde etkisini sürdüren yangında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe belediyeleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Orman Genel Müdürlüğü'ne su ikmali sağlarken, yerleşim alanlarını tehdit eden alevlere karşı söndürme ve koruma çalışmalarına gece boyunca devam ediyor. Yangın bölgesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe belediyelerine ait toplam 16 araç ve 52 personel görev yapıyor.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Yıldız Mahallesi kırsalında başlayan yangının Kepsut istikametine doğru ilerlediğini belirterek, "Şu an tahmini olarak 400-450 hektarlık bir alanda etkili olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gece havanın biraz soğuması ve nem oranının yükselmesiyle yangının enerjisinin düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Gömeç'teki yangın bölgesinde ise soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ustaoğlu, yangının 2 kişinin kaynak yapması sırasında çıktığını belirterek, "Bir ihmalin sonucunun ne olduğunu hep beraber görüyoruz. İhmali olanlar da adalet önünde bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.

Susurluk'taki yangına tüm kurumların seferber olduğunu vurgulayan Vali Ustaoğlu, "Rüzgarın şiddetli olması işimizi zorlaştırıyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, araçlarımız ve personelimiz fedakarca mücadele ediyor. Temennimiz yangını bir an önce kontrol altına alarak bu süreci sonlandırmak. Başta orman teşkilatımız olmak üzere itfaiyecilerimize, vatandaşlarımıza ve görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, Yıldız, Gökçeağaç ve Bozen mahallelerinin tahliyesine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını ancak şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Yangına yönelik söndürme çalışmaları gece boyunca karadan yoğun şekilde devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Balıkesir, Susurluk, 3. Sayfa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Susurluk’taki orman yangınına müdahale sürüyor: 450 hektarlık alan etkilendi - Son Dakika

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