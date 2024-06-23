Suudi Arabistan'da Hac İbadeti Sırasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Arttı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da Hac İbadeti Sırasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Arttı

Suudi Arabistan, Mekke kentinde hac sırasında aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 301'e yükseldiğini belirtti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun hac için kayıt yaptırmadığı aktarıldı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanı, hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ünün yeterli barınak ya da koruma olmadan uzun mesafeler yürüyen kişiler olduğunu ifade etti. Bu yılki hac yönetimi başarılı olarak nitelendirilirken, 465 binden fazla kişiye özel tedavi hizmeti sağlandığı belirtildi. Ölen hacı adaylarının yaklaşık yarısının Mısırlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

23.06.2024 22:34
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Suudi Arabistan, kutsal topraklarda aşırı sıcaklar nedeniyle hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 301'e yükseldiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin çoğunun hac için kayıt yaptırmadığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde hac sırasında aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Suudi Arabistan, kutsal topraklarda aşırı sıcaklar nedeniyle hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 301'e yükseldiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin çoğunun hac için kayıt yaptırmadığını aktardı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd Al-Jalajel yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ünün doğrudan güneş ışığı altında yeterli barınak ya da koruma olmadan uzun mesafeler yürüyen kişiler olduğunu ifade etti. Al-Jalajel, bu yılki hac yönetimini "başarılı" olarak nitelendirerek, 141 bini hac yapmak için resmi izin almayanlar olmak üzere 465 binden fazla kişiye özel tedavi hizmeti sağlandığını söyledi.

Mısırlı bir kabine yetkilisi, ölen hacı adaylarının yaklaşık yarısının Mısırlı olduğunu söyledi.

Suudi yetkililer, bu yıl 1.8 milyon hacı adayının kutsal toprakları ziyaret ettiğini, hacı adaylarının 1.6 milyonunun yurtdışından geldiğini açıkladı. - MEKKE

Kaynak: İHA

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