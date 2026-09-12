Suudi Arabistan'da Husilerin saldırısında 2 kişi yaralandı, cami hasar gördü

Suudi Arabistan Sivil Savunması, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırısı sonucu Cizan bölgesindeki Al Tawal belediyesine mühimmat isabet ettiğini, olayda 2 kişinin yaralandığını ve bir camide maddi hasar oluştuğunu bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Suudi Arabistan Sivil Savunması, Husilerin ülkenin güneyindeki Cizan bölgesinde bulunan Al Tawal Belediyesine yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı. Yemen sınırına yakın bölgede meydana gelen olayda bölgeye bir mühimmatın düşmesi sonucunda 2 kişinin yaralandığı, bazı bina ve araçlar ile bir caminin hasar gördüğü bildirildi.