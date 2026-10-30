Suudi koalisyon sözcüsü, Medine'ye fırlatılan Husi İHA'sının düşürüldüğünü bildirdi - Son Dakika
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Suudi koalisyon sözcüsü, Medine'ye fırlatılan Husi İHA'sının düşürüldüğünü bildirdi

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Medine-i Münevvere'ye fırlattığı İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Koalisyon daha önce de Riyad ve güney bölgeler üzerinde füze ile İHA'yı etkisiz hale getirdiğini bildirmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Medine-i Münevvere'ye fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husiler tarafından Medine-i Münevvere'ye doğru fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildiğini bildirdi. El-Maliki, hava savunma sistemlerinin tehdide müdahale ettiğini ve İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Koalisyon güçleri, daha önce yaptıkları açıklamada da başkent Riyad ve güney bölgeleri üzerinde Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füze ve İHA'nın hale getirildiğini bildirmişti.

Kaynak: İHA
Suudi Arabistan3. SayfaGüncelRiyadDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Suudi koalisyon sözcüsü, Medine'ye fırlatılan Husi İHA'sının düşürüldüğünü bildirdi - Son Dakika
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