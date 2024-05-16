SUV Aracın 4 Yayaya Çarptığı Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

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SUV aracın 4 yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

4 yayanın yaralandığı kazada taksi şoförü kıl payı kurtulmuş

DENİZLİ - Denizli'de yayaya çarpmamak için yaptığı manevra sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden SUV araç, çaptığı 4 yayadan 2'sini altına aldı. Kaza anlarının yansıdığı güvenlik kamerasında bir taksi şoförünün ise kıl payı kurtulduğu görüldü.

Kaza, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eyüp Y., idaresindeki 20 ALT 897 plakalı SUV araç ile Ulus Caddesinden Fevzi Çakmak Bulvarına dönüş yapacağı sırada kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen Sıla C.'yi son anda fark etti. Yayaya çarpmamak için yaptığı manevra sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden Eyüp Y., önce Sıla C.'ye ardından işe gitmek için servis aracı bekleyen 3 işçiye çarptı. SUV aracın çarptığı 3 kişiden ikisini ise altına alarak taksi durağına daldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dehşete düşüren kaza anı güvenlik kamerasında

Yöndem'in idaresindeki SUV araç ile 4 yayaya çarptığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Bursa Caddesinde bulvara bağlanmak üzere trafik ışıklarında bekleyen Yöndem, kendisine yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçiyor. Dönüş yaptığı esnada yolun karşısına geçmek isteyen Sıla C.'yi son anda fark eden sürücü Yöndem, yaptığı manevra sonrası hızlanarak servis aracı bekleyen ve Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen vatandaşların arasına daldığı görülüyor. Yayalara çarptıktan sonra bina duvarına da çarpan araç iki yayayı altına aldıktan sonra Ulus taksi durağına çarparak durabildi. Görüntülerde bir taksi şoförünün ise kazadan kıl payı kurtulduğu dikkat çekti.

Kaza anının görgü şahitlerinde taksi şoförü Mustafa Çakır, "Sabah servis bekleyen vatandaşlar vardı. Ben duraktan çıkıp arkaya geçtiğim esnada kazanın sesini duydum. Araç durağa çarptı. O anda yaralılara müdahale ettik, 112' ye ihbarda bulunduk. Yaralılardan ikisinin durumu ağırdı. Araç ışıklarda bekliyordu. Yaya yolun karşısına koşuyor. Yayayı fark edememiş sanırım. Işıklardan geçtikten sonra yayaya çarpmamak için hamle yaptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa giriyor" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.