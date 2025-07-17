Süveyda'da Suriye Ordusu Çekiliyor - Son Dakika
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Süveyda'da Suriye Ordusu Çekiliyor

Süveyda\'da Suriye Ordusu Çekiliyor
17.07.2025 00:01
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Süveyda'da ateşkes sonrası Suriye ordusu geri çekilmeye başladı; bölgedeki çatışmalar sürüyor.

Suriye basını, Suriye ordusuna bağlı birliklerin ateşkes sağlanmasının ardından Süveyda'dan çekilmeye başladığını duyurdu.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde hükümet ile Dürzi gruplar arasında ateşkes sağlanmasının ardından Suriye ordusuna bağlı birlikler kentten çekilmeye başladı. Suriye basınında yer alan haberlerde, geri çekilmenin ateşkes anlaşması kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Süveyda kentindeki çatışmalar, geçtiğimiz pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Arap aşiretlerine ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar çıkmıştı. İsrail ordusu ise geçtiğimiz pazartesi ve salı günü silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra dün Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, sadece ateş açanlara karşılık yanıt vereceklerini belirtmişti. Kasra, kentteki tarama operasyonunun ardından Süveyda'nın kontrolünün İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçlerine devredileceğini vurgulamıştı. Bugün bölgede ateşkes bozulmuş ve hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeninden başlamıştı. Çatışmaların yeninden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek, başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda 248 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. - SÜVEYDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Süveyda'da Suriye Ordusu Çekiliyor - Son Dakika

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