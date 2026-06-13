Sydney kıyılarında köpekbalığı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Avustralya'nın Sydney kıyılarında köpekbalığı saldırısı sonucu 1 kadın ağır yaralandı.

Avustralya'nın en büyük şehri Sydney'in doğusundaki Coogee Plajı'nda kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklıkta 35 yaşındaki bir kadın, köpekbalığı saldırısına uğradı.

Kadın ağır yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Polisten yapılan açıklamada, "Kadın, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı ve ilk yardım müdahalesine başlandı" ifadeleri kullanıldı. Kadının kollarında ve bacaklarında ciddi yaralanmalar olduğu aktarıldı. Saldırının ardından Coogee Plajı ve şehrin Randwick Belediyesi bölgesindeki diğer plajlar 24 saat süreyle kapatıldı. Görgü tanıkları, suda "büyük bir kan gölü" gördüklerini, ardından kadının işaret verdiğini ve daha sonra bir kişinin kadını kıyıya çekmeye çalıştığını belirtti.

Batı Avustralya eyaletinin kıyılarında 1 hafta önce balık avlarken köpekbalığı saldırısına uğrayan bir adam hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz ay ise Queensland'deki Büyük Set Resifi'nde balık avlarken saldırıya uğrayan 39 yaşında bir adam yaşamını yitirmişti.

Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü'ne göre köpekbalığı saldırılarının çoğu Avustralya'nın doğu ve güneydoğu kıyı şeridinde meydana geliyor ve bu bölgelerde yılda ortalama 20 civarında olay kayda geçiyor. - SİDNEY