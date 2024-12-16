TAG Otoyolunda Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

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Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde TAG Otoyolu Gaziantep- Osmaniye arası Düziçi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası kayganlaşan sürücüsü henüz öğrenilmeyen 33 ACS 521 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken kaza sebebiyle otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE