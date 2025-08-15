Tahliye Edilen Sürücüye Aileden Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Tahliye Edilen Sürücüye Aileden Tepki

Tahliye Edilen Sürücüye Aileden Tepki
15.08.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kazaya neden olan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı, aile adalet istiyor.

Antalya'da 'dur' tabelasına uymayarak hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen 40 günlük nişanlı ve düğün hazırlığı yapan motosiklet sürücüsü Fahrettin Aras'ın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Yusuf K., ikinci duruşmanın ardından serbest bırakıldı. Aras'ın ailesi nöbetçi mahkemenin verdiği tahliye kararına tepki gösterdi. Kaza anı ise bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

13 Mayıs 2025 tarihinde Muratpaşa ilçesi Yalı Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında motosikletiyle seyir halindeki Fahrettin Aras'a, kavşaktan çıkan Yusuf K. yönetimindeki 07 BYY 196 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fahrettin Aras doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda, kazada Aras'ın kural ihlali yapmadığı, Yusuf K.'nın ise "dur" levhasına uymayarak kazaya neden olduğu belirlenirken, iddianamede savcılık, sürücü Yusuf K.'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını talep etti.

Düğün hazırlığı yapıyordu

Kazanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Yusuf K., yaklaşık 2.5 ay sonra görülen 2'nci duruşmada nöbetçi mahkeme sanığın tahliyesine karar verdi. Feci kazada hayatını kaybeden Fahrettin Aras'ın ailesinin avukatı Neslihan Çan, savcının her duruşmada tutukluluğunun devamını talep etmesine karşın sürücünün mahkemece serbest bırakıldığını belirterek, "Burası sollama yasağının olduğu, hız sınırının 50 kilometre olduğu, kör noktalar ve kasislerle dolu bir yol. 20 yıllık şoför olduğunu iddia eden sanık kuralları hiçe sayarak hatalı sollama yaparak karşıdan gelen, hiçbir kusuru olmayan motosikletli müvekkilimle kafa kafaya çarpıştı. Fahrettin henüz 32 yaşındaydı, 40 günlük nişanlıydı. Arkasında acılı bir anne, bir abi ve bir ömür sürecek bir boşluk bıraktı. Dosyanın savcısı her celsede tutukluluğun devamını talep etti. Ancak dosyayı bilmeyen nöbetçi hakim, iki buçuk ayın sonunda tahliye kararı verdi. Bu karar halkın vicdanını yaraladı" dedi.

"Onun ölümüyle bizim hayatımız da bitti"

Oğlunun ölümünü atlatamadığını ve kendilerinin de hayatlarının bittiğini belirten acılı anne Ayşe Aras, "Benim eşim yoktu, 2 evladıma sığınıyordum. Fahrettin çok iyi bir insandı, kimseye kötülük etmez, herkesin yardımına koşardı. Trafikte de çok dikkatliydi, etrafındaki insanları kurallara uymaları için uyarırdı. Böyle bir kazayı asla hak etmedi. Onun ölümüyle bizim hayatımız da bitti. Nefes alıyorum ama yaşamıyorum, gecem gündüzüme karıştı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ama suçlu olanlar da aynı acıyı tatmalı. Gerçekten suçsuz yere giden bir canın ardından yaşamak çok zor" şeklinde konuştu.

Ağabey Seyit Aras ise verilen tahliye kararına tepki göstererek, "Kardeşim, bir kişinin bilinçsizce yaptığı hatanın bedelini canıyla ödedi. Tanık ifadeleri, kamera görüntüleri, bilirkişi raporları; hepsi sanığın yüzde yüz kusurlu olduğunu gösteriyor. Buna rağmen yalnızca 2 ay tutuklu kalıp serbest bırakıldı. Daha 3 ay önce toprağa verdiğimiz kardeşimizin ardından böyle bir karar verilmesi, acımızı iki kat artırdı. Biz adalet istiyoruz, vicdanlara sığmayan bu karara karşı mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kaza anı bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karşı yönden gelen motosiklet sürücüsüne aracın çarptığı an yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Politika, Otomobil, 3-sayfa, Mahkeme, antalya, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tahliye Edilen Sürücüye Aileden Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar

13:26
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
13:24
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
09:42
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
19:30
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
19:24
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
19:09
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
18:59
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
18:35
Fenerbahçe’ye piyango Diego Carlos, Neymar’ın takım arkadaşı oluyor
Fenerbahçe'ye piyango! Diego Carlos, Neymar'ın takım arkadaşı oluyor
18:27
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 14:09:34. #7.11#
SON DAKİKA: Tahliye Edilen Sürücüye Aileden Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.