İsrail saldırıları sonrası İran'ın başkenti Tahran'dan ayrılanlar, kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu.
İsrail ve İran karşılıklı saldırılarına devam ederken, İran'ın başkenti Tahran'dan göç başladı. Saldırılar nedeniyle başkenti terk edenler kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu. Başkentte trafik durma noktası geldi. - TAHRAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tahran'da Araç Kuyrukları: Savaş Kaçışı - Son Dakika
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