Takıntılı aşığın korkunç planı karteldeki yağ kaçağıyla ortaya çıktı - Son Dakika
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Takıntılı aşığın korkunç planı karteldeki yağ kaçağıyla ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına dinamit görünümlü düzenek kuran gencin korkunç planı sanayide ortaya çıktı. Gözaltına alınan gencin üst aramasından eski kız arkadaşının evinin krokisi çıktı.

02.05.2024 00:34
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Takıntılı aşığın korkunç planı karteldeki yağ kaçağıyla ortaya çıktı

Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına dinamit görünümlü düzenek kurdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına dinamit görünümlü düzenek kuran gencin korkunç planı sanayide ortaya çıktı. Gözaltına alınan gencin üst aramasından eski kız arkadaşının evinin krokisi çıktı.

Edinilen bilgiye göre Karadeniz Ereğli ilçesinde 24 yaşındaki Batuhan Y.'nin babası; oğluna ait park halindeki aracının yağ kaçırdığını fark edince tamir için Kışla Sanayi Sitesi'ne götürdü.

Aracı lifte kaldıran usta karteldeki kaçakları incelemek isterken kartel ile egzoz arasında bir düzenek olduğunu fark etti. Durumu önce araç sahibine söyleyen usta; ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine sanayi sitesine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile bomba imha uzmanı sevk edildi.

Aracın bulunduğu işyerinin çevresine şerit çeken ekipler düzeneği incelemeye aldı. Bu sırada Batuhan Y.'nin babası ve sanayi sitesindeki ustanın ifadelerine başvuruldu. Düzenek araçtan alınarak bomba imha uzmanı ekiplerince patlatıldı.

Aracın ısısıyla torpillerin patlatılması hedeflenmiş

Patlatma sonrası yapılan incelemede bomba görünümlü düzeneğin üç adet torpilden oluştuğu sabitlemek amacıyla bir adet de ilaç kutusu kullanıldığı tespit edildi. Torpillerin aracın alt kısmından gelen ısıyla patlatmasının amaçlandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturmayı derinleştiren ekipler Batuhan Y.'nin ifadesine başvurarak böyle bir düzeneğin kimin tarafından yapılabileceğini ve husumetlisinin olup olmadığı yönünde sorular sordu.

Eski erkek arkadaştan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

Batuhan Y. de 23 yaşındaki kız arkadaşı Rabia S.'nin eski erkek arkadaşı Serdar E.'den şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine ifadesine başvurulan Rabia S.; iki yıl eski erkek arkadaşı Serdar E.'den ayrıldıktan sonra kendisini sürekli tehdit ettiğini, fiziki takip yaptığını, ayrılmalarını takıntı hale getirdiğini ve akrabalarının da araçlarına zarar verdiğini öne sürdü.

Üst aramasında kroki bulundu

Rabia S.'nin ifadeleri doğrultusunda Serdar E.'yi gözaltına alan ekipler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaya başladı. Serdar E.'nin yapılan üst aramasında eski kız arkadaşı Rabia S.'nin evine ait otoparka girişlerin yer aldığı bir kroki bulundu.

6 ayrı suçlamayla mahkemeye sevk edilecek

Ekipler krokiye el koyarken Serdar E.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Serdar E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından halkı tedirginliğe sürüklemek, terör suçlamalarının da yer aldığı 6 ayrı suçtan Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Batuhan Y. ve Rabia S.'nin Serdar E.'den şikayetçi oldukları öğrenildi. Araçlarına zarar verilen kişiler daha önceden şikayetlerinin olduğunu da hatırlatarak Serdar E.'den şikayetçi olduklarını söylediler.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Takıntılı aşığın korkunç planı karteldeki yağ kaçağıyla ortaya çıktı - Son Dakika

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