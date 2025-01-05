Takla Atan Otomobilin Kazası Güvenlik Kamerasında

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Akıl almaz kaza: Park halindeki otomobile çarpıp böyle takla attı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halinde olan araca çarpan otomobilin takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı. Sokak üzerinde ilerleyen bir otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Park halindeki araca çarpıp takla atan otomobilin o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. kaydedildi. Kazayı gören çevredeki vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, takla atan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan sürücüye müdahale etti. Olay yerine gelen vinç, takla atan otomobile kaldırarak trafik akışını yeniden sağladı.