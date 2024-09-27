Takla Atan TOFAŞ\'ın Sürücüsü Yaralandı

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Takla atarak hurdaya dönen TOFAŞ'ın sürücüsü yaralandı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde takla atarak hurdaya dönen TOFAŞ'ın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 CBR 48 plakalı TOFAŞ marka otomobil, orta refüje çarparak takla attı. Ters dönerek duran ve hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.