Taksici Biber Gazı ile Gaspçıdan Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Taksici Biber Gazı ile Gaspçıdan Kurtuldu

Taksici Biber Gazı ile Gaspçıdan Kurtuldu

Konya'da bir taksici, gasp edilmeye çalışılan saldırgana biber gazı kullanarak karşı koydu.

14.04.2025 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da müşterisi tarafından gasp edilmeye çalışılan ve şüpheliyi biber gazı ile etkisiz hale getiren taksici o anları anlattı.

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt (63) idaresindeki ticari taksiye müşteri gibi binen M.A.D. (28), merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Şoför koltuğunun yanına oturarak yolculuğa başlayan şahıs, yol boyunca birkaç kez araçtan inip yeniden binmek isteyerek şüpheli tavırlarda bulundu. Taksici Veli Kurt, şahsın bu davranışlarından şüphelenince dikkatini artırdı. Son kez araçtan inip tekrar binen şahıs, bu kez arka koltuğa geçti. Şüpheleri iyice artan Kurt, onu ön koltuğa çağırdı. O sırada araçtan inen şüpheli bir anda silahını çıkararak, taksiciyi tehdit etti. Taksici Veli Kurt ise yanında bulundurduğu biber gazını kullanarak saldırgana müdahale etti. Biber gazından etkilenen saldırgan, hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtı. Şüpheli, olayda kullandığı oyuncak silahla polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ben korkmadım soğukkanlı davrandım"

Olay anını anlatan taksici Veli Kurt, "Arkadaş buraya geldi Yaylapınar Mahallesine gitmek istediğini söyledi. Biz de her müşteri gibi arabamıza aldık. Oraya kadar normal sohbet ederek gittik. Orada marketten ekmek almak istediği söyledi. Ekmek aldıktan sonra arkaya oturdu. Arkaya oturması beni şüphelendirdi ama ilerledik. Daha sonra ara yola girdik, ardından tarla yoluna girdik. Tarla yolunda durmamı istedi benden. O esnanda da silahını çıkarıp tehdit etmeye başladı. Beni ilk olarak aşağıya indirmek istedi. Beni araçtan indirmeye çalıştı, otomobilin anahtarını aldı ben de geri aldım. Ben korkmadım soğukkanlı davrandım. O esnada da ben biber gazını kullandım o da hiç beklemedi böyle bir şeyi. Bu durumun etkisiyle de kurtuldum" dedi.

"Bu olayda kamera olmasaydı bir çok şeyi ispat edemezdik"

Taksicilerin bu tarz olaylar yaşadığını ifade eden Kurt, "Kamera sistemi zorunlu oldu çok da güzel oldu. Bizim daha öncesinde kameramız yoktu. Bu olayda kamera olmasaydı bir çok şeyi ispat edemezdik. Acil buton hizmetinin verileceğini söylüyorlar. Bu durumun da olmasını isteriz. Daha da ötesi camlı kabinin de olmasını isteriz" şeklinde konuştu. - KONYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Polis, konya, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksici Biber Gazı ile Gaspçıdan Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Üniversiteyi yasa boğan kaza Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı Üniversiteyi yasa boğan kaza! Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı
Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı
Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı
Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı
Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi
Bindikleri otomobil karı-kocaya mezar oldu Bindikleri otomobil karı-kocaya mezar oldu
Van’daki depremlerin ardından Ahmet Ercan’dan kritik açıklama Van'daki depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan kritik açıklama
Yeni sezonda Fenerbahçe’de olmayacaklar Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti Yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacaklar! Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti
Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu

11:27 ’’Oğlu benim babam değilsin’’ deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok ''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok
10:58 Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk
09:59 Özel, İmamoğlu’nun önünü mü kesiyor Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
09:57 Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı
09:31 Deprem haritası güncellendi İşte en güvenli 23 il Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il
18:13 Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
17:54 Dev kulübün Arda Güler’e yaptığı teklifi duyurdular Dev kulübün Arda Güler'e yaptığı teklifi duyurdular
17:52 Amasya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
17:35 Son düdükten sonra olanlar oldu Şampiyon Bursaspor’un taraftarları sahaya daldı Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı
17:32 Antalya’da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Antalya'da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
16:55 Tarihi geri dönüş başladı Bursaspor, şampiyon oldu Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu
16:37 Veda mı etti Galatasaray’dan Osimhen’in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi Veda mı etti? Galatasaray'dan Osimhen'in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi
16:37 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 12:07:45. #7.13#
SON DAKİKA: Taksici Biber Gazı ile Gaspçıdan Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement