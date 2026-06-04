Taksici Öldürme Davasında Haksız Tahrik İndirimi - Son Dakika
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Taksici Öldürme Davasında Haksız Tahrik İndirimi

Taksici Öldürme Davasında Haksız Tahrik İndirimi
04.06.2026 19:34
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Kayseri'de bir taksicinin bıçaklanarak öldürülmesi davasında sanıklara haksız tahrik indirimi uygulandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yolcu alma meselesinden meslektaşları tarafından bir taksicinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen davada yeniden yargılanan taksici baba-oğula haksız tahrik indirimi uygulandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 2023 yılında yolcu alma meselesi nedeniyle çıkan ve A.D.'nin hayatını kaybettiği olayın ardından Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi görülen davada, müebbet hapis cezası alan R.D. ve 12 yıl hapis cezası alan babası M.D., bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. A.D.'nin yakınları ve avukatları tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini belirterek, "Bir göçük nedeniyle üç kişinin maktulün bulunduğu durağa giderek mekan basması anlamsızdır. Üstelik söz konusu mesele mazot parasını dahi karşılamayacak düzeydedir. Sanıkların 'hem pişmanım hem de beraatımı istiyorum' şeklindeki savunmaları, yaptıklarını haklı gördükleri anlamına gelmektedir" dedi.

Maktulün ailesi ifadesinde A.D.'nin taksici esnafı olduğunu ve taksiciler arasında sanıkların neden olduğu gruplaşmaya boyun eğmemek adına tepki gösterdiğini belirtti.

Sanıkların avukatları ise haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini belirterek, olayın ani gelişen bir olay olduğunu ve tanık ifadelerinde maktulün M.D.'ye kürekle vurduğunu söylediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, yeniden yapılan değerlendirme sonucunda sanıklar hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasına karar verdi. Buna göre R.D.'ye verilen müebbet hapis cezası 18 yıl hapis cezasına düşürülürken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Baba M.D.'ye verilen 12 yıl hapis cezası ise 9 yıla düşürerek, tutukluluğunun devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksici Öldürme Davasında Haksız Tahrik İndirimi - Son Dakika

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