Taksicilerin Parasını Gasp Eden Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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Taksicilerin Parasını Gasp Eden Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu

Samsun'da bir kişi, taksicilerin gasp ettiğini iddia ederek evini ateşe verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.02.2025 19:32
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'Taksicilerin parasını gasp ettiğini' iddia eden şahıs evini ateşe verdi

SAMSUN - Samsun'da 'taksicilerin kendisini darp edip parasını gasp ettiğini' iddia ederek 112'ye intihar edeceği ihbarında bulunan şahıs, daha sonra evini yakarak intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal F., taksicilerin kendisini darp edip parasını gasp ettiğini iddia ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve intihar edeceğini söyledi. Kemal F.'nin evine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bunalıma giren Kemal F., evindeki eşyaları ateşe verip intihara kalkıştı. Eve giren itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evden çıkartılan Kemal F., ambulansa götürülürken, 'taksicilerin 22 milyon lira parasını gasp ettiğini', engelli olduğunu ve kendisini öldüreceğini ileri sürdü. Ambulans içinde ilk müdahalesi yapılan Kemal F., hastaneye gitmek istemeyince polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taksicilerin Parasını Gasp Eden Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika

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