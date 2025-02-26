Takside Dolandırıcılık: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Takside Dolandırıcılık: Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da taksi sürücüsünü dolandıran şüpheli, 1 haftalık takip sonrası yakalanarak adliyeye sevk edildi.

26.02.2025 09:59
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İstanbul Küçükçekmece'de bindiği taksinin sürücüsünü arkadaşına para gönderme bahanesiyle 235 bin TL dolandıran ve bir başka taksiye binerek 350 kilometre yaparak para ödemeyen şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 47 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 26 Ocak 2025 Pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana gelmişti. Atatürk Mahallesinde, bir restoran önünde Özcan Keskin'in bir restoran önünden taksisine binen iki adam dolaşmak istediklerini söyledi. Bir süre dolaştıktan sonra çorba içmeye giden şahıslar taksici ile birlikte restorana girmiş ve bir süre sonra taksiye binen şahıslardan Turgay A, taksi sürücüsüne kız arkadaşına para göndereceğini ve bin 800 TL vereceğini söylemişti. Taksi şoförü Özcan Keskin, kabul ederek telefonu verirken şahıs, taksicinin hesabından banka uygulamasını kullanarak Ç.Y. isimli bir kadına 190 bin lira ve bir araç kiralama uygulamasına ise 45 bin lira toplam 235 bin lira göndermişti. Eve döndükten sonra dolandırıldığı anlayan taksi şoförü Keskin savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

Aynı zanlı 18 Şubat 2025 tarihinde Atatürk Mahallesinde sabah saatlerinde bir taksiye binerek, yaklaşık 350 kilometre yol yapıp, ücreti ödemeden kaçmıştı. Mağdur olan taksi sürücüsü şikayetçi olmuştu.

"Bir haftalık takip sonucu yakalandı"

Olayla ilgili inceleme başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bir hafta boyunca şüpheli Turgay A.'yı takip etti. Takip sonucunda şüpheli Turgay A., dün Atatürk Mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü. Yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT), kontrolünde şahsın 17 araması olduğu ve 47 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki sorgusu biten şüpheli Turgay A, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Takside Dolandırıcılık: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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