Taksiden Uyuşturucu Çıktı, Cezalar Kesildi

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Ticari taksi ile ayakkabı kutusunda uyuşturucu taşıyan sanıklara ceza yağdı

KASTAMONU - İstanbul'dan Kastamonu'ya ticari taksiyle uyuşturucu taşırken yakalanan iki sanıktan biri 12 yıl 6 ay, diğeri ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2023 yılı Mayıs ayında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getireceği tespit edilen ticari taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramada 50,88 gram metamfetamin, 560 adet sentetik ecza, 98,86 gram esrar, 7 adet ecstacy, 1 adet hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 41 tabanca fişeği, 2 altın arama dedektörü ve 1 kılıç ele geçirildi. Araçtaki M.M.Ş. ve O.K. gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Cumhuriyet Savcısı sanıkların en üst seviyeden cezalandırılmasını talep etti. Karar duruşmasında savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan O.K.'yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Hükümle birlikte O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer sanık M.M.Ş. ise 6 yıl 3 ay hapis cezası ve 12 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.