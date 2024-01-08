 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Taksim'de 3 sokak köpeğinin saldırdığı kedi telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim'de 3 sokak köpeğinin saldırdığı kedi telef oldu

Taksim'de 3 sokak köpeğinin saldırdığı kedi, çevredeki vatandaşların tüm müdahalelerine rağmen telef oldu. O anları kaydeden basın mensubuna ise vatandaşlar tepki gösterdi. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 3 sokak köpeği bir kediye saldırdı. Yaşam mücadelesi veren kedinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kalp masajı yaparak hayata döndürülmeye çalışılan kedi ise tüm müdahalelere rağmen telef oldu. Kediye yapılan müdahaleleri kaydeden basın mensubuna ise bir vatandaş, 'Sen ölü kediyi çekiyorsun, bende seni çekeceğim' dedikten sonra telefonuna vurarak yere düşürdü. Diğer vatandaşlar da çekmesini istemediklerini söyleyerek tepki gösterdi. Kedinin öldüğünü anlayan vatandaşlar üzerini örterek oradan ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çöpleri süpürmek için kedinin bulunduğu yere geldi. Ölen kediyi fark eden ekipler, kediyi poşete koyarak götürdü. Sokak köpeklerinin kediye saldırması hakkında konuşan esnaf Ramazan Demir, 'Sokak köpeklerine müdahale edilmesi lazım, bir çözüm bulunması lazım' dedi.

Taksim\'de 3 sokak köpeğinin saldırdığı kedi telef oldu
08.01.2024 - 23:13,
Abone Ol

Taksim'de 3 sokak köpeğinin saldırdığı kedi telef oldu

Vatandaşların kediye müdahale ettiği anları çeken basın mensubuna tepki gösterildi

İSTANBUL - Taksim'de 3 sokak köpeğinin saldırdığı kedi, çevredeki vatandaşların tüm müdahalelerine rağmen telef oldu. O anları kaydeden basın mensubuna ise vatandaşlar tepki gösterdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Taksim Meydanı Atatürk Anıtı'nın içinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 sokak köpeği bir kediye saldırdı. Yaşam mücadelesi veren kedinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kalp masajı yaparak hayata döndürülmeye çalışılan kedi ise tüm müdahalelere rağmen telef oldu. Kediye yapılan müdahaleleri kaydeden basın mensubuna ise bir vatandaş, "Sen ölü kediyi çekiyorsun bende seni çekeceğim" dedikten sonra telefonuna vurarak yere düşürdü. Diğer vatandaşlarda çekmesini istemediklerini söyleyerek tepki gösterdi.

Kedinin öldüğünü anlayan vatandaşlar üzerini örterek oradan ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çöpleri süpürmek için kedinin bulunduğu yere geldi. Ölen kediyi fark eden ekipler, kediyi poşete koyarak götürdü.

"Sokak köpeklerine müdahale edilmesi lazım, bir çözüm bulunması lazım"

Sokak köpeklerinin kediye saldırması hakkında konuşan esnaf Ramazan Demir, "Biz burada esnafız. Sokak köpekleri zaten almış başını gidiyor. 1 saat önce 3 tane köpek, birbirlerini kovalarken kediyi yakaladılar. Paramparça yaptılar. Bununla ilgili, yardım talep ediyoruz. Kedi öldü. Sokak köpeklerine müdahale edilmesi lazım, bir çözüm bulunması lazım" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Taksim, kedi, Hayvan Hakları, Hayvanlar, Olaylar, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksim'de 3 sokak köpeğinin saldırdığı kedi telef oldu - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:36:15. #1.12#
SON DAKİKA: Taksim'de 3 sokak köpeğinin saldırdığı kedi telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement