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Taksim'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Taksim'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Taksim\'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında bulunan bir restoranın bacasından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

01.02.2024 20:32  Güncelleme: 20:33
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Taksim'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - Taksim İstiklal Caddesi'nde 5 katlı binanın çatı katında bulunan bir restoranın bacasından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken vatandaşlar panik yaşadı.

Yangın, saat 17.30'da Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Büyükparmakkapı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı. Restoranın mutfak bacasından çıktığı öğrenilen yangında sokağı dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracı ile restoranın bacasına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan yangın nedeniyle sokağın girişi polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken vatandaşlar panik yaşadı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Taksim'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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