Taksim'de motosiklet kazası

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Taksim' de hatalı sollama yapan bir motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen lüks araç ile çarpıştı. İki araçta maddi hasar meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RH 6529 plakalı motosiklet sürücüsü Erdem Üçer, önündeki aracı geçmek için hatalı sollama yaptı. Karşı şeritten gelen otomobil sürücüsü Ersin Dedeli ile de hatalı sollama yapan motosikletli o esnada kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Erdem Üçer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL