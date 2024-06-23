Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı, Taksim Meydanı yaya girişine kapatıldı - Son Dakika
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Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı, Taksim Meydanı yaya girişine kapatıldı

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İstanbul Valiliği'nin kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı ve Taksim Meydanı yaya trafiğine kapatıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında alınan bu karar nedeniyle turistler bavullarıyla bariyerler arasından çıkmaya çalıştı.

23.06.2024 13:02
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İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı

Taksim Meydanı yaya girişine kapatıldı

İSTANBUL - Taksim Meydanında düzenlenmek istenen yürüyüş nedeniyle M2 Yenikapı- Hacıosman Metrosu'nun Taksim ve Şişhane istasyonları kapatıldı. Taksim Meydanı da yaya trafiğine kapatılırken, bölgede bulunan otellerde konaklayan bazı turistlerin bavullarıyla birlikte bariyerlerin arasından çıkmaya çalıştığı görüldü.

İstanbul Valiliği tarafından bugün, Taksim Meydanı'nda düzenlenmek istenen yürüyüş nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Meydan ve çevresinin polis barikatlarıyla kapatılmasıyla birlikte yayalar alternatif güzergahlara yönlendirildi. İstiklal Caddesi'nde bulunan otellerde konaklayan turistlerin bavullarıyla bariyerler arasından çıkmaya çalışması dikkat çekti. Güvenlik tedbirleri kapsamında saat 10.00 itibarıyla Yenikapı - Hacıosman Metrosu'nun Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim- Kabataş Fünikeleri kapatıldı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı, Taksim Meydanı yaya girişine kapatıldı - Son Dakika

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