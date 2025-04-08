Taksiyi Ateşle Takip Etti

Tartıştığı kadının bindiği taksiye ateş açtı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kadının bindiği ticari taksinin arkasından ateş açtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli kısa sürede yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen silahla ateş açılması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde ticari taksi sürücüsünün saat 06.30 sıralarında bir kadın yolcuyu adrese bıraktığı, yaklaşık bir saat sonra kadını tekrar almak üzere aynı noktaya geldiği, bu sırada kadının bir erkekle tartıştığı belirlendi. Kadın taksiye binerek olay yerinden uzaklaşırken, tartıştığı erkek ise araca doğru ateş açtı. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın ardından taksinin uzaklaştığı ve şüphelinin arkasından silahla ateş ettiği anlar görülüyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren şahsın M.D. olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.