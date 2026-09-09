Talaş fabrikasında elektrik kutusundan yangın çıktı

Bolu'nun Gerede ilçesinde talaş fabrikasında elektrik kutusundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi neticesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, Gerede ilçesi Karma Organize Sanayi mevkiinde faaliyet gösteren talaş fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siloların bulunduğu kısımda elektrik kutusundan henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden işçiler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Fabrikaya Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri büyümeden kontrol altına alarak muhtemel bir facianın önüne geçti.