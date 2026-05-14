Teknik serviste tamir edilen telefonun bataryası patladı

Adana’da teknik serviste tamir edilen cep telefonunun bataryası bir anda alev aldı. Telefon tamircisinin paniğe kapıldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Adana’nın İmamoğlu ilçesinde cep telefonu tamiri yapılan bir iş yerinde yaşandı. İşletme sahibi Ersan Sert’in tamir ettiği cep telefonunun bataryasından bir anda duman çıkmaya başladı. Kısa süre sonra ise batarya büyük bir gürültüyle patladı.
Telefonun alev aldığını gören Sert, cihazı hızlıca iş yerinin dışına fırlattı. O anlarda yaşanan panik iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yaşanan olayı anlatan Ersan Sert, müşterisinin telefonu küçük çocuğunun dişleriyle ezdiğini söylediğini belirtti. Sert, deforme olan bataryanın hava almasıyla birlikte patladığını ifade ederek, “Müşterimiz, küçük çocuğunun telefonu dişleriyle ezdiğini söyledi. Deforme olan batarya hava alınca alev topuna döndü. Ufak bir yanıkla atlattık” dedi.
İş yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bataryadan çıkan dumanın ardından telefonun bir anda alev aldığı ve tamircinin cihazı panikle dışarı attığı görüldü.
