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Tamir ettiği traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir etmeye çalıştığı traktörün üzerinden geçtiği yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İnegöl'ün Sungurpaşa Mahallesinde meydana geldi. İdris Şar (87), evinin önünde 16 AY 331 plakalı traktörünü tamir etmeye başladı. O sırada harekete geçen traktör, yaşlı adamın üzerinden geçti. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan adamın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Şar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.