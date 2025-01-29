Tamirciyi Vuran Şahıs Yakalandı

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Tartıştığı tamirciyi yaralayan şahıs yakalandı

ANKARA - Ankara'da 2 yıl önce yaptırdığı tırı tekrar arızalanan şahıs, tartıştığı tamirciyi silahla bacağından vurmuştu. Tamirciyi yaralayan şahıs yakalandı.

Olay, pazartesi günü Yenimahalle Başkent Bulvarı Mehmet Ali Bey Parkı önünde U. Ç.'nin tamir ettiği 06 DKZ 734 Renault marka tırın şoförü Şüpheli E. A. tarafından tamirle ilgili çıkan anlaşmazlık nedeniyle tabanca ile U.Ç'yi yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli E. A. çarşamba günü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.