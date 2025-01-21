Tanımadığı kişiyi öldüren sanık: Birilerini öldürme isteğim vardı - Son Dakika
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Tanımadığı kişiyi öldüren sanık: Birilerini öldürme isteğim vardı

Ankara'da yolda yürürken tanımadığı bir kişiyi 7 yerinden bıçaklayarak öldüren İsmail Tek hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İsmail Tek, iddianamedeki ifadesinde, 'İçimde sürekli birilerini öldürme isteğim vardı. Bu isteğim nedeniyle tanımadığım maktulü öldürdüm' dedi. Olay, geçen yıl 24 Mayıs'ta sabaha karşı Ulus'taki Kurtuluş Müzesi önünde gerçekleşmişti.

21.01.2025 11:09
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ANKARA'da yolda yürürken tanımadığı Yetkin Güner'i (45), 7 yerinden bıçaklayarak öldüren İsmail Tek (29) hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İsmail Tek, iddianamedeki ifadesinde, "İçimde sürekli birilerini öldürme isteğim vardı. Bu isteğim nedeniyle tanımadığım maktulü öldürdüm" dedi.

Geçen yıl 24 Mayıs'ta sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Ulus'taki Kurtuluş Müzesi önünde meydana gelen olayda İsmail Tek, yolda yürüyen Yetkin Güner'e, yanına gidip saldırdı. İsmail Tek, üzerindeki bıçakla Güner'i 7 yerinden bıçakladı. Güner, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan İsmail Tek, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu tespit edilip, yakalandı. Gözaltına alınan Tek, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

'EYLEMİ CANAVARCA HİSLE YAPTI'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması tamamlandı. İsmail Tek hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlenip, dava açıldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Yetkin Güner'in, Ulus Meydanı Kurtuluş Müzesi önünde bıçakla yaralandığı ve olay yerinde ölü bulunduğu belirtildi. Kamera kayıtlarının incelendiği, şüpheli İsmail Tek'in, maktul Güner'in yolda yürürken yanına gittiği, yere düşürdükten sonra bıçakladığı belirtildi. İddianamede, savunmasız durumda olan Güner'e yönelik eylemin canavarca hisle gerçekleştiği ifade edildi.

İddianamede, sanık İsmail Tek'in ifadesine de yer verildi. Öncesinde farklı suçlardan cezaevinde hükümlü olarak kaldığını belirten Tek, "Olay öncesinde bir otelde kalıyordum. Maktulü tanımıyorum. İçimde sürekli birilerini öldürme isteğim vardı. Bu isteğim nedeniyle öldürdüm" dedi.

Tek, olay öncesinde maktulün kendisine hakaret ettiğini de ileri sürdü. İsmail Tek'in, yolda yürüyen Yetkin Güner'i, yanına gidip, yanında bulundurduğu bıçakla canavarca hisle öldürdüğü belirtilerek, üzerine atılı 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edildi

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tanımadığı kişiyi öldüren sanık: Birilerini öldürme isteğim vardı - Son Dakika

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