Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçlamasıyla ikinci tutuklama kararı - Son Dakika
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Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçlamasıyla ikinci tutuklama kararı

Tanju Özcan hakkında \'cinsel saldırı\' suçlamasıyla ikinci tutuklama kararı
18.06.2026 16:22  Güncelleme: 16:31
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, irtikap suçundan cezaevindeyken bir çalışanın şikayeti üzerine nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Şoförü Suat Ç. de otel görüşmelerini itiraf ederek tutuklandı.

Bolu'da 'irtikap' suçundan cezaevinde bulunan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ile şoförü Suat Ç., bir belediye çalışanının şikayeti üzerine başlatılan 'nitelikli cinsel saldırı' soruşturmasında tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz şubat ayında 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanarak Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Özcan'ın yargılandığı 'tehdit' ve 'şantaj' davasında mağdur sıfatıyla yer alan Bolu Belediyesi personeli Öznur Ç. (33), Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak ek ifade verdi. İddiaya göre Öznur Ç. ifadesinde, belediyede işe başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Özcan'ın kendisine ilgi duyduğunu söylediğini ve fiziksel temasta bulunmaya çalıştığını belirtti. "Elimi tuttuğunda iterek odayı terk ediyordum. Karşımda koskoca başkan olduğu için kimseye bahsedemedim" diyen Öznur Ç., işten çıkarılma tehdidiyle korkutulduğunu ve bu nedenle Özcan ile birden fazla kez görüşmek zorunda kaldığını ileri sürdü. Öznur Ç. ayrıca, söz konusu görüşmelere belediyeye ait kiralık araçlarla götürüldüğünü iddia etti.

Şoför otel görüşmelerini itiraf etti

Soruşturma kapsamında ifade veren şoför Suat Ç. ise, Öznur Ç.'yi birden fazla kez bir otele Tanju Özcan'ın yanına götürdüğünü belirtti. Öznur Ç.'nin savcılığa sunduğu iddiaların ardından harekete geçen ekipler, 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şoför Suat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde bulunan Tanju Özcan'ın da aynı soruşturmada 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmasına karar verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi, Yerel Haberler, Tanju Özcan, Politika, 3. Sayfa, Belediye, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçlamasıyla ikinci tutuklama kararı - Son Dakika

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