Tank anıtına çarpan otomobil alev aldı! İşte o anlar - Son Dakika
Tank anıtına çarpan otomobil alev aldı! İşte o anlar

25.10.2025 21:03
Tank anıtına çarpan otomobil alev aldı! İşte o anlar
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tank anıtına çarparak takla attı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilden alevler yükselirken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil, tank anıtına çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan araç alev aldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de feci bir kaza meydana geldi. Merkezefendi ilçesinde Belkıs Y. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TANK ANITINA ÇARPIP TAKLA ATTI

Kontrolden çıkan otomobil savrulup, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki metalden yapılan maket tanka çarptı. Araç defalarca takla attı.

ALEV ALDI

Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobilden alev çıktı. Otomobil sürücüsü Belkıs Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O ANLAR KAMERALARDA

Yaralı sürücü Belkıs Y., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Belkıs Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

21:03
