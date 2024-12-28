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Kontrolden çıkan tanker karşı şeride geçti...Korku dolu anlar kamerada

HATAY - Hatay'da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker karşı şeride geçti, korku dolu anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Dörtyol ilçesi E-5 karayolunda Yeniyurt Mahallesi mevkiinde yaşandı. Yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker karşı şeride geçti. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı korku dolu anlar karşı şeritte ilerleyen bir aracın kamerasına yansıdı.