Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan manidar paylaşım: Gerçek hisler sessiz yaşanır - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan manidar paylaşım: Gerçek hisler sessiz yaşanır

Tanyeli\'nin oğlu Taylan\'dan manidar paylaşım: Gerçek hisler sessiz yaşanır

Pankreas kanseriyle mücadele eden ve 54 yaşında hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu, son zamanlarda yaptığı duygusal paylaşımlarla gündeme geliyordu. Sadıkoğlu şimdi ise, ''Gerçek hisler sessiz yaşanır, sahte olan ise alkış bekler'' paylaşımıyla dikkat çekti.

27.03.2025 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönemin efsanevi oryantali Tanyeli, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek 54 yaşında hayata veda etti. Yıllar önce yurtdışına taşınan ve 2023'te mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye dönen Tanyeli, ameliyat sonrası istediği görünüme kavuşmuş, ancak sağlık kontrolleri sırasında aldığı acı haberle sarsılmıştı.

ESKİ FORMUNA KAVUŞURKEN ACI GERÇEKLE YÜZLEŞTİ

Kilolarıyla uzun yıllar mücadele eden ve mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşayan Tanyeli, tam hayatının yeni bir dönemine başlıyordu ki, beklenmedik bir teşhisle karşı karşıya kaldı. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurduğunda pankreas kanseri olduğunu öğrenen ünlü isim, bu süreçte büyük bir mücadele verdi.

SON GÜNLERİNDE DURUMU AĞIRLAŞMIŞTI

Hastalığı boyunca tedavi sürecini büyük bir kararlılıkla sürdüren Tanyeli'nin sağlık durumu son günlerde ağırlaşmış ve yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 17 Mart'ta hayata gözlerini yumdu.

PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Annesinin vefatıyla derin bir acı yaşayan Taylan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Takipçilerini zaman zaman hüzne boğan mesajlar paylaşan ünlü isim, son gönderisiyle ise kafaları karıştırdı. Annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşan Taylan, "Bazıları için acı, bir dayanışma değil bir sahne. Gerçek hisler sessiz yaşanır, sahte olan ise alkış bekler" notunu düştü. Manidar bir paylaşımda bulunan Taylan'ın, neyi ima ettiği merak konusu oldu.

Pankreas Kanseri, Pankreas Kanseri, Tanyeli, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan manidar paylaşım: Gerçek hisler sessiz yaşanır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • BURAK HANZADE:
    bizde yıllarca içimizde yaşadık anan karşı hislerimizi kaybolun artık 2 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
01:23 CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
00:16 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 18:00:02. #7.12#
SON DAKİKA: Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan manidar paylaşım: Gerçek hisler sessiz yaşanır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement