Tapu Teknisyeni Bakan'a Ait Bilgileri Sorguladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde görevli tapu teknikeri D.A., edinilen bilgiye göre sosyal medyada tanıştığı bir kişinin yönlendirmesiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını yetkisiz şekilde sorguladığını ve elde ettiği bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını itiraf etti.

Edinilen bilgilere göre, Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görev yapan kamu teknikeri D.A., Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmada verdiği ifadesinde sosyal medyada tanıştığı "Ayşegül" isimli kişinin ısrarı üzerine Bakan Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorguladığını ifade etti. Yapılan sorgulama sonucunda 4 ayrı tapu kaydına ulaştığını aktaran D.A., bu bilgileri mesaj yoluyla söz konusu kişiye gönderdiğini söyledi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, yetkisiz sorgulamaların 13 Şubat 2026, 20 Şubat 2026 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Şüpheli ifadesinde, "Kandırıldığımı sonradan anladım. Böyle bir suça bilerek karışmadım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Adalet Bakanımıza yönelik herhangi bir kumpasın içinde bilinçli olarak yer almadım" dedi.

Şüpheli ayrıca, Özgür Özel'in Bakan Gürlek ile ilgili söylemlerinin doğru olmadığını, iftira olduğunu düşündüğünü ifade etti. Edinilen bilgiye göre, D.A.'nın bilgi paylaştığı öne sürülen Ayşegül K.'nın daha önce "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili gerçek kişi sorgulaması yapan 3 kamu görevlisi açığa alınırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ANKARA