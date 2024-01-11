Tarabya Sahil Yolunda Aydınlatma Direği Yola Düştü

Tarabya sahil yolunda fırtına nedeniyle yerinden sökülen BEDAŞ'a ait aydınlatma direği bir anda yola düştü. Sürücünün ölümden adeta kıl payı kurtulduğu olay araç kamerasına anbean yansırken, olayla ilgili konuşan Arda Yemen, "BEDAŞ'ın bu direklere dikkat etmesi lazım, bakım olmuyor. Öyle dikiyorlar yıllarca orada kalıyor" dedi.

Sarıyer Tarabya Sahil yolunda önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, yağış ve fırtına nedeniyle sahil yolundaki BEDAŞ'a ait aydınlatma direği yerinden söküldü. Ardından direk olduğu gibi sahil yoluna devrildi. Trafiğin durduğu olayda, düşen direğin altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaşlar korku dolu dolu anlar yaşadı.

"BEDAŞ'ın bu direklere dikkat etmesi lazım, bakım olmuyor"

Olayla ilgili konuşan Arda Yemen, "Biliyorsunuz Tarabya'da bir elektrik direği devrildi. Biz de oradan geçiyorduk. İnsanlar sokaklarda yürürken bu elektrik direklerine çok dikkat etsin. Az bir rüzgar olduğunda bile zangır zangır titriyor. BEDAŞ'ın bu direklere dikkat etmesi lazım, bakım olmuyor. Öyle dikiyorlar yıllarca orada kalıyor. Bunun kışı var yağmuru var karı var özellikle fırtınalı havalarda elektrik direkleri sallanıyor. Herhangi bir çocuk da geçebilirdi, araba da geçebilirdi, hamile bir vatandaş da geçebilirdi onun üstüne de devrilebilirdi. BEDAŞ'ın bunları biraz daha sağlamlaştırması şart" dedi.

Ölümün teğet geçtiği an kamerada

Aydınlatma direğinin akan trafikte yolun ortasına düşme anı araç kamerasına anbean yansırken olayda yaralanan kimse olmadı. Ölümün teğet geçtiği olayda yola düşen aydınlatma direğini vatandaşlar kaldırıp kaldırıma bıraktı. Bir süre sonra trafik normale dönerken yola saçılan parçalar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Olay yerine gelen ekipler aydınlatma direğini kaldırdı. - İSTANBUL