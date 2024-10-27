Taraftar ve Çalışanlar Arasında Kavga: 4 Yaralı

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Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolu, Orhangazi Oksijen tesislerinde iddiaya göre maça giden bir grup taraftar ile tesis çalışanları arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Çıkan kavgada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga sonrasında kaçan grubun yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olay bugün saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Oksijen tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre takımlarının maçı için yola çıkan Sakaryaspor taraftarı Orhangazi Oksijen tesislerinde mola verdi. Bu esnada grup ile buradaki çalışanlar ve müşteriler arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftar grupları ile çalışanlar ve müşteriler arasında kavga çıktı. Kavga esnasında 3'ü bıçakla 1'i de darp sonucu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevkedildi. Olayda yaralanan E. T. (41), A. A.(35), M. A. (29) ve S.K. (26) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlılar kaçtı

Kavga sonrasında olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA