Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi Alan Başkanlığı heyetinden Anıtkabir ziyareti

13.03.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Program, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Haftası çerçevesinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in Anıtkabir Mozolesi'ne çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ile devam eden program, Misakı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanmasıyla sona erdi.

Ziyaret anısına Tarihi Alan Başkanlığından yapılan sosyal medya paylaşımda, "Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

İsmail Kaşdemir, Çanakkale, Anıtkabir, Gelibolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 21:31:18. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.