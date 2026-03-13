Tarihi Alan Başkanlığı heyetinden Anıtkabir ziyareti

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Program, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Haftası çerçevesinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in Anıtkabir Mozolesi'ne çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ile devam eden program, Misakı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanmasıyla sona erdi.

Ziyaret anısına Tarihi Alan Başkanlığından yapılan sosyal medya paylaşımda, "Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE