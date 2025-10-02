139 yıllık caminin kıbleye bakan duvarına doğalgaz kombisi takıldı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan 1886 yılında yapımı tamamlanan, Yunan işgalinde zarar gören ve 1930 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla restore ettirilen Camii-i Kebir Camii'de tepkileri çeken bir olay yaşandı.
139 yıllık caminin içine yerleştirilen doğalgaz kombisini konumu görenleri hayrete düşürdü. Caminin arka tarafları yerine kıbleye bakan duvarına yerleştirilen doğalgaz kombisi, kutsal mekanın tarihi görünümüne de zarar veriyor.
Kombinin neden kıbleye bakan duvara yerleştirildiği ise bilinmiyor.
