Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
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Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon
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Yalova'da jandarma, kaçakçıdan 228 sikke ve 28 tarihi obje ele geçirdi, şüpheli gözaltında.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 228 sikke ile 28 tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Ş.F. isimli şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından şüphelinin kullandığı araç, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 228 adet sikke ile 28 adet tarihi obje ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Yalova, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika

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