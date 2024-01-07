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Tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü böyle yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da elindeki 320 adet sikke ile tarihi objeleri satmaya çalışan şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yanında tarihi değeri olan sikkeler bulunan H.E. isimli şahsı takibe aldı. Haliliye ilçesindeki bir adrese giden şahıs, çeşitli medeniyetlere ait 320 adet sikke ve objeyi satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alına şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken tarihi eserler ise Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.