Tarihi Konağın Yangını: Emekli Öğretmenden Sert Tepki
Tarihi Konağın Yangını: Emekli Öğretmenden Sert Tepki

Tarihi Konağın Yangını: Emekli Öğretmenden Sert Tepki
18.09.2025 12:37
Bolu'da 1850'de yapılan Keyvanlar Konağı yangında kül oldu. Zarar gören emekli öğretmen, vakfı suçladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 1850'li yıllarda inşa edilen Keyvanlar Konağı, sabaha karşı çıkan yangında alev alev yanarak küle döndü. Yangından dolayı evi zarar gören emekli öğretmen, "Bu yangının sebebi vakıf, isterse beni idam etsinler" diyerek tepki gösterdi.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Keyvanlar Konağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı konakta yangın çıktı. 1850'li yıllarda yapılan ve yüzde 90'ı ahşap olan yapı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip yangını söndürmek için seferber oldu. Alevlerin uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındığı konaktan geriye yalnızca külleri kaldı. Bir tarihin yok olduğu yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

"Bu yangının sebebi vakıf, isterse beni idam etsinler"

Yangının çıktığı konağın arka sokağında oturan ve yangın sebebiyle evi hasar gören emekli öğretmen Suat Candemir, Keyvanlar Konağı'nın sahibi Mudurnu Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtmaya Vakfı'na ateş püskürdü. Tarihi yapının bitişiğine ek bina yapılmaması gerektiğini yetkililere söylemesine rağmen kendisinin dinlenmediğini ifade eden Candemir, "Mahallemiz yangından kurtuldu. Sebep olanlardan bir tanesi burada arkamda, gelmedi. 'Yangının sebebi sizsiniz, şuraya ek bina yaptınız gel bak buraya' dedim. Gelmedi. Bu ek bina yapılır mı tarihi binanın yanına? Buraya kafe yapıldı. Bu yangının sebebi Mudurnu Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtmaya Vakfı. İsterse beni idam etsinler. Benimde yangından zararım var. Camlarım patladı. Allah'a şükürler olsun ben yapar yenilerim. Mahalle yanacaktı" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mudurnu, 3-sayfa, Hukuk, Emlak, bolu

Son Dakika 3.Sayfa Tarihi Konağın Yangını: Emekli Öğretmenden Sert Tepki - Son Dakika

SON DAKİKA: Tarihi Konağın Yangını: Emekli Öğretmenden Sert Tepki - Son Dakika
