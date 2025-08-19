Tarihi Mezarlık Tahrip Edildi - Son Dakika
Tarihi Mezarlık Tahrip Edildi

Tarihi Mezarlık Tahrip Edildi
19.08.2025 17:17
Tekirdağ'da Eski Şehir Mezarlığı'nda define avcıları, Osmanlı dönemine ait mezarları tahrip etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde bulunan Eski Şehir Mezarlığı'nda tarihi kabirlerin define arayan kişiler tarafından tahrip edilmesi sonucu, Osmanlı döneminin meşhur Halveti şeyhlerinden Kırımizade Hasan Efendi'nin mezarının zarar gördüğü belirlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesindeki Eski Şehir Mezarlığında yapılan kontrollerde, Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının kırıldığı, bazı kabirlerin kazılarak talan edildiği görüldü. Mezardaki kemikler kırılmış ve parçalanmış halde etrafa saçıldığı gözlendi. Kültürel mirasa ait izlerin define avcıları tarafından yok edilmesi mahalle halkının tepkisini çekerken, mezarların hoyratça tahrip edilmesi "geçmişe saygısızlık" olarak yorumlandı.

"Son sağlam şeyh mezarıydı"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden yeni mezun olan Ahmet Faruk Ertaş, yaptığı açıklamada, "İlahiyatta okumam hasebiyle Tekirdağ'daki evliyaları eski tekkeleri araştırmak gibi bir hobim var. Ulaştığım bilgiler neticesinde Tekirdağ'da meşhur Halveti şeyhlerinden Krımizade sülalesinden haberdar oldum. 1800'lü yıllarda çok meşhur bir sülaleymiş Tekirdağ'da. Efe Nafi kardeşim bana bir fotoğraf attı, fotoğraftaki yazıyı okumam sonucunda bu mezarın benim aradığım Kırımizade sülalesinin büyük meşhur şeyhlerinden Hasan Efendiye ait olduğunu tespit ettim. Mezarlık alanına geldiğimizde burada sadece Hasan Efendi'nin değil Kırımizade sülalesinin de diğer aile fertlerinden de olduğunu tespit ettik. Birileri buraya gelmiş bir tonluk lahit her yeri kırmışlar, kemikleri dağıtmışlar. Şeyh Efendi'nin kemiklerini de tahrip etmiş. Çok üzücü bir şey, Tekirdağ'ımızda sağlam bir şekilde kalan son şeyh mezarıydı bu. Yetkililerden taleplerimiz buraya bir kapalı türbe yapılmasıdır çünkü burası bir aile kabristanı, Kırımizadelerin kabristanı. Arkada iki tane şeyh mezarı daha var. Buradaki taş ise şeyhin hanımının taşı. Yetkililerden talebimiz buraya bir türbe ve bilgilendirici yazılar asılmasıdır" dedi.

"8 ay önce sağlamdı, şimdi kırılmış"

Konu ile ilgilenen ve Tekirdağ'da yaşayan üniversite öğrencisi Efe Nafi ise, "Buralı olduğum için memleketim Tekirdağ'ın tarihini araştıran bir gencim. Burada Çiftlikönü Mahallesi'nde bulunan Eski Şehir Mezarlığı'ndaki taşlardan Tekirdağ tarihindeki isimleri araştırmaya çalışıyordum. 8 ay önce Namık Kemal Evi ile birlikte buraya geldiğimde buradaki mezar sağlamdı. Son kez buraya geldiğimizde buranın parçalanmış ve kırılmış olduğunu gördük" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tarihi Mezarlık Tahrip Edildi

16:20
14:40
Tarihi Mezarlık Tahrip Edildi
