Şahinbey Belediyesi’nden sahte etiket operasyonu - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi’nden sahte etiket operasyonu

Şahinbey Belediyesi’nden sahte etiket operasyonu
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Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, son kullanma tarihi değiştirilmiş 600 paket sabun, 2 koli sıvı deterjan ve bebek bezi ele geçirdi. Ürünler zabıta gözetiminde imha edilirken işletmeye cezai işlem uygulandı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığı için denetimlerin süreceğini belirtti.

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, son kullanma tarihi değiştirilmiş 600 paket sabun, 2 koli sıvı deterjan ve bebek bezi ele geçirdi. Ele geçirilen ürünler imha edildi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda ile ürüne ulaşması amacıyla saha taramalarını aralıksız sürdürüyor. Rutin kontroller sırasında bir işletmede gerçekleştirilen detaylı incelemede son kullanma tarihi (SKT) geçen ve paket üzerindeki tarihler üzerinde oynama yapıldığı tespit edilen 600 paket sabun, 2 koli sıvı deterjan ve çok sayıda bebek bezi ele geçirildi. Halk sağlığı için büyük risk oluşturan ve tüketiciyi yanıltmaya yönelik hareket eden işletmeye cezai işlem uygulanırken, toplanan ürünler zabıta ekipleri gözetiminde imha edildi.

"Vatandaşımızın sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak birincil önceliğimiz hemşerilerimizin sağlığı, huzuru ve güvenli alışveriş yapabilmesidir. Ekiplerimiz 7/24 sahada, gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Son kullanma tarihi geçmiş veya tarihi değiştirilerek vatandaşımıza sunulmaya çalışılan ürünlerin satışına asla müsaade etmeyiz. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayarak haksız kazanç elde etmeye çalışan her kim olursa olsun, hukuk çerçevesinde en ağır yaptırımlarla karşılaşacaktır. Hemşerilerimizden de ricamız; ambalajlarında oynama yapılmış veya son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşılaştıklarında zaman kaybetmeden Belediyemizin iletişim hatlarına ve Alo Zabıta ekiplerimize bildirmeleridir. Bu konuda tavizimiz yoktur, denetimlerimiz artarak devam edecektir" dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara da alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol etmeleri çağrısında bulunarak, şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirimde bulunmalarını istedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Şahinbey, Belediye, Güvenlik, Sağlık, Zabıta, Bebek, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şahinbey Belediyesi’nden sahte etiket operasyonu - Son Dakika

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