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Tarla Kavgasında Şok Olay

Zeytin toplarken tartıştıkları adam soyunup kadınlara saldırdı, şikayetçi oldular.

08.10.2024 20:47
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Tartıştıkları adam soyunup üzerlerine saldırmıştı, kadınlar olay anını anlattı

Gülsüm Arslantaş: "Burayı zorbalıkla almak istedi. Bir anda üzerini çıkarıp attı üzerimize yürüdü"

"Benim can güvenliğim yok. Yalnız yaşıyorum"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde aralarında tarla nedeniyle husumeti olan adam, bahçede kadınların zeytin topladığını görünce önce soyundu ardından hakaretler yağdırıp üzerlerine yürüdü. Soyunan adamı karşılarında görünce şoka uğrayan kadınlar olay anını anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Andırın ilçesine bağlı Kızık Mahallesi'nde Ramazan G. ile akrabası olan Gülsüm Arslantaş arasında miras kalan zeytin bahçesinden dolayı husumet oluştu. Bahçenin kendisinin olduğunu iddia eden Ramazan G. ile Arslantaş ailesi arasında zaman zaman tartışma yaşanıp, taraflar bir birlerinden şikayetçi de oldu. Olay günü Gülsüm Arslantaş, yanına oğlu Yusuf Arslantaş, komşuları Hava Arslantaş, Fatma Karalı ve Fatma Uçar'ı alarak, zeytin bahçesine zeytin toplamaya gitti. Bir süre sonra yanlarına Ramazan G. gelerek kadınların zeytin bahçesinden çıkmasını istedi. Konuşma tartışmaya dönünce, Ramazan G. tartışma esnasında bir anda gömleğini ve pantolon çıkarıp soyunarak hakaretler yağdırarak Gülsüm Arslantaş'ın üzerine saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadınlar önce şok yaşarken Ramazan G.'yi tarlada bulunan Yusuf Arslantaş engellemeye çalıştı. Gülsüm Arslantaş ise elindeki sopayla, soyunarak üzerine gelen Ramazan G.'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Tüm bu anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Burayı zorbalıkla almak istedi"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Gülsüm Arslantaş, eşini 6 Şubat depreminde kaybettiğini belirterek, "Biz zeytin topluyorduk. İnsan gibi geldi 'kolay gelsin' dedi. Sonra birden soyunmaya başladı. 'Çıkın gidin buradan' dedi. 'Gitmem bu ağaçları ben diktim' dedim. Burayı zorbalıkla almak istedi. Ne olduğunu anlamadık, bir anda üzerini çıkarıp attı üzerimize yürüdü. Oğlum araya girdi, 'dur anne' dedi. Sonra diğer kadınlara başladı. 6 Şubat depreminde eşim vefat etti. Ondan sonra başladı git gide ilerletiyor. Evimizin dibine kadar hayvan ahırı yaptı. Dışarı çıkarmıyor bizi, Benim can güvenliğim yok. Yalnız yaşıyorum. Soyunarak bu şekilde yapan erkek var mı hiç? görülmüş duyulmuş şey mi bu" dedi.

Hava Arslantaş, Fatma Karalı ve Fatma Uçar'da olay anında Ramazan G.'nin kendilerine hakaretler ederek soyunarak üzerlerine yürüdüğünü belirterek Ramazan G.'den şikayetçi oldular.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Andırın, 3-sayfa, Zeytin, Yaşam, Son Dakika

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