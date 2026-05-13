Tarlaya gitti, geri dönemedi! Traktörü ağaca takılı halde bulundu
Tarlaya gitti, geri dönemedi! Traktörü ağaca takılı halde bulundu

13.05.2026 09:28  Güncelleme: 09:29
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde fıstık bahçesini sürmeye giden 60 yaşındaki çiftçi Celal Polat ölü bulundu. Traktörün ise yaklaşık 50 metre ileride bir ağaca takılı halde durduğu görüldü.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde fıstık bahçesini sürmek için evden çıkan çiftçiden acı haber geldi. Yakınlarının haber alamadığı 60 yaşındaki adam, bahçede hareketsiz halde bulundu.

TARLADA HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Kırmit Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çiftçilik yapan Celal Polat, traktörüyle Antepfıstığı bahçesini sürmek için arazisine gitti. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek bahçeye gitti. Aile üyeleri, Polat’ı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Celal Polat’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

TRAKTÖRÜ AĞACA TAKILI KALDI

Yapılan incelemelerde traktörün, Polat’ın bulunduğu noktadan yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir ağaca takılı halde durduğu görüldü.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Polat’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

