Konteynerde Yaşayan Adamın Ölümü

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Tarladaki konteynerde yaşayan adam ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da kimsesi olmayan ve uzun zamandır tarla yanındaki bir konteynerde yaşayan 64 yaşındaki adam, komşuları tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Antalya'nın Güzeloba Mahllesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 6 yıldır tarla yanında bulunan konteyner evde yalnız yaşayan Mehmet Kılınçarslan'dan (64), haber alamayan komşuları, durumu kontrol etmek amacıyla konteynerine geldiklerinde, Kılınçarslan'ı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılınçarslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, konteynerde ve çevrede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Kılınçarslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kılınçarslan'ın tarladan topladığı sebzeleri satarak geçimini sağladığı öğrenildi.