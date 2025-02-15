Tarsus Belediyesi Ramazan Öncesi Denetimleri Sıkılaştırdı

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Tarsus Belediyesi, Ramazan ayı öncesi halkın sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, kent genelindeki marketlerden kasaplara, fırınlardan alışveriş merkezlerine kadar geniş kapsamlı kontrol gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesi denetimlerini artırdı. Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde işletmelerdeki hijyen şartları, son kullanma tarihleri, ürün etiketleri ile fiyatlandırmaları inceledi. Özellikle fahiş fiyat uygulamaları, eksik gramaj ve raf-kasa fiyat farklılıklarına karşı titiz çalışma yürüten ekipler, ihlal tespit edilen işletmelere idari yaptırım uyguladı.

Denetimler Ramazan boyunca sürecek

Belediye Başkanı Ali Boltaç, halk sağlığını tehlikeye atan ve haksız kazanç sağlayanlara karşı sert önlemler almaya devam edeceklerini belirtti. Ramazan ayı boyunca denetimlerin kararlılıkla süreceğini ifade eden Boltaç, "Halkımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak en büyük önceliğimiz. Hijyen kurallarına uymayan, fahiş fiyat uygulayan ve halkın sağlığını tehlikeye atan işletmelere kesinlikle gereken işlemi uygulayacağız" dedi.

Boltaç, vatandaşların karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluğu belediyenin Alo 153 ihbar hattına bildirerek, denetim süreçlerine katkıda bulunabileceğini kaydetti. - MERSİN